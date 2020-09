Juventus, Graziani: “Morata è una soluzione di ripiego, Dzeko superiore” (Di venerdì 25 settembre 2020) “Morata è una soluzione di ripiego, la Juventus ha ripreso un giocatore che conosce l’ambiente, che è ben voluto e che può giocare con Ronaldo. Sono arrivati all’obiettivo minimo dopo aver puntato al massimo con Suarez e Dzeko. Lo spagnolo è un giocatore importante, ma tra lui e il bosniaco prendo il secondo perché lo ritengo superiore. In ottica Champions è un’operazione che non mi convince molto. Inter? Il problema sono le cessioni, senza non riusciranno a rinforzarsi ancora“. Queste è il giudizio di Francesco Graziani, inerente all’ultimo colpo di mercato della Juventus, rappresentato dall’attaccante Alvaro Morata. L’ex Real Madrid e Chelsea non convince pienamente ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 settembre 2020) “Morata è unadi, laha ripreso un giocatore che conosce l’ambiente, che è ben voluto e che può giocare con Ronaldo. Sono arrivati all’obiettivo minimo dopo aver puntato al massimo con Suarez e. Lo spagnolo è un giocatore importante, ma tra lui e il bosniaco prendo il secondo perché lo ritengo superiore. In ottica Champions è un’operazione che non mi convince molto. Inter? Il problema sono le cessioni, senza non riusciranno a rinforzarsi ancora“. Queste è il giudizio di Francesco, inerente all’ultimo colpo di mercato della, rappresentato dall’attaccante Alvaro Morata. L’ex Real Madrid e Chelsea non convince pienamente ...

