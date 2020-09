Incidente mortale Aprilia | ecco chi sono le vittime A travolgerli un 37enne senza patente

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 25 settembre 2020) E’ stato un, figlio della donna 60enne che era in macchina con lui, a travolgere i due uomini che si trovavano a bordo della Vespa 50 in transito su via della Cogna. L’avvenuto ieri sera intorno alle 20:00 è costato la vita a Mauro D’Andrea di 51 anni e Angelo Cerullo di 55 anni, entrambi di. L’ammissione dopo ore Il, dopo ore, ha finalmente ammesso di essere stato lui alla guida dell’auto: la sua posizione non è per nulla semplice, visto che all’uomo guidava, dal momento che gli era stata revocata. Sia per lui che per la madre ciinoltre le accuse di omissione di soccorso e omicidio stradale in concorso. Il figlio aveva ...