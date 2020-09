In Francia i nuovi contagi da coronavirus continuano ad aumentare (Di venerdì 25 settembre 2020) Ne sono stati registrati più di 16mila in sole 24 ore: intanto governo e sindaci litigano sulle misure restrittive da adottare Leggi su ilpost (Di venerdì 25 settembre 2020) Ne sono stati registrati più di 16mila in sole 24 ore: intanto governo e sindaci litigano sulle misure restrittive da adottare

mante : Oggi in Francia 16000 nuovi casi. Per la miseria. - MediasetTgcom24 : Coronavirus, record di nuovi casi in Francia: oltre 16mila nelle ultime 24 ore #FRANCIA - SkyTG24 : Covid, il virus corre in Europa: record anche in Germania. In Francia 13.500 nuovi casi - ilpost : In Francia i nuovi contagi da coronavirus continuano ad aumentare - Yuri93942 : RT @AnarcoNingia: #Francia: ieri 16.000 nuovi casi di #Covid19. Oggi accompagno i bimbi a scuola e conto 5 mamme e tre passanti senza masch… -