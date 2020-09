I parlamentari che si lamentano del caffè di Montecitorio: 'È una ciofeca' (Di venerdì 25 settembre 2020) Il referendum taglia parlamentari e rappresentanza ma quanto si risparmia davvero? 17 settembre 2020 Così non va, sostengono i parlamentari. Secondo il vicepresidente della Camera, Ettore Rosato di ... Leggi su today (Di venerdì 25 settembre 2020) Il referendum tagliae rappresentanza ma quanto si risparmia davvero? 17 settembre 2020 Così non va, sostengono i. Secondo il vicepresidente della Camera, Ettore Rosato di ...

DantiNicola : Sarà anche un comico ma a me #Grillo che propone di abolire il voto per i parlamentari e passare al sorteggio non f… - petergomezblog : Petizione · Ora i parlamentari vogliamo sceglierli noi · firma per una legge che permetta agli elettori di decider… - fleinaudi : #BuonaPagina 'La pazza gioia' @mattiafeltri @LaStampa ?? Quando è capitato di sostenere che il taglio dei parlame… - conte_Vlad1077 : RT @barbarajerkov: riassumendo la giornata M5S: all'assemblea dei parlamentari non gli si è presentato nessuno di quelli che contano. non h… - AlexReDiRoma1 : RT @barbarajerkov: riassumendo la giornata M5S: all'assemblea dei parlamentari non gli si è presentato nessuno di quelli che contano. non h… -

Ultime Notizie dalla rete : parlamentari che I parlamentari che si lamentano del caffè di Montecitorio: "È una ciofeca" Today.it Coronavirus, ansia nell'ex zona rossa Villafrati: 2 positivi e 150 in isolamento dopo la festa di anniversario

07:12Coronavirus, ansia nell'ex zona rossa Villafrati: 2 positivi e 150 in isolamento dopo la festa di anniversario 07:07Rapina in gioielleria e traffico droga, condannato a 7 anni e 7 mesi in Appello ...

Assemblee, percorsi, consultazioni a 5 Stelle: il “cambio di passo” del Conte 2 deve attendere

Chi sperava, auspicava, aveva avuto rassicurazioni che la svolta nell’azione del governo sarebbe stata subito visibile una volta chiuse le urne, è rimasto ancora una volta deluso. Non si decide nulla, ...

07:12Coronavirus, ansia nell'ex zona rossa Villafrati: 2 positivi e 150 in isolamento dopo la festa di anniversario 07:07Rapina in gioielleria e traffico droga, condannato a 7 anni e 7 mesi in Appello ...Chi sperava, auspicava, aveva avuto rassicurazioni che la svolta nell’azione del governo sarebbe stata subito visibile una volta chiuse le urne, è rimasto ancora una volta deluso. Non si decide nulla, ...