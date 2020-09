Fisco: fonti governo, su cashless ipotesi ‘commissioni zero’ per spese fino a 5 euro (2) (Di venerdì 25 settembre 2020) (Adnkronos) – Ovviamente, chiariscono le stesse fonti, il tutto sarà rimesso alle singole iniziative, in modo da non violare le regole sulla concorrenza.L'articolo Fisco: fonti governo, su cashless ipotesi ‘commissioni zero’ per spese fino a 5 euro (2) CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 25 settembre 2020) (Adnkronos) – Ovviamente, chiariscono le stesse, il tutto sarà rimesso alle singole iniziative, in modo da non violare le regole sulla concorrenza.L'articolo, su‘commissioni zero’ pera 5(2) CalcioWeb.

TV7Benevento : Fisco: fonti governo, su cashless ipotesi 'commissioni zero' per spese fino a 5 euro (2)... - TV7Benevento : Fisco: fonti governo, su cashless ipotesi 'commissioni zero' per spese fino a 5 euro/Rpt... - gabrielecarones : RT @sosesocial: ??SOSExPress è online: la nostra #rassegnastampa settimanale su #economia, #fisco e #innovazione. Tra le fonti: @MEF_GOV @AS… - sosesocial : ??SOSExPress è online: la nostra #rassegnastampa settimanale su #economia, #fisco e #innovazione. Tra le fonti:… - zazoomblog : Fisco: fonti P.Chigi per cashback conta numero operazioni 5 caffé come 5 borse lusso - #Fisco: #fonti #P.Chigi… -