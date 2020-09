Errore Inps su Reddito di Cittadinanza, niente taglio a settembre (Di venerdì 25 settembre 2020) Ieri l’Inps ha commesso un Errore che ha creato molto movimento tra i beneficiari. Ci sono stati dei tagli sull’importo di settembre che per molti è l’ultimo visto che siamo nel diciottesimo mese dove scatta o la fine del beneficio o il rinnovo. Molti sul taglio immotivato, hanno pensato che fosse un’applicazione per le somme non spese ma diversi beneficiari hanno denunciato un importo decurtato superiore ai conti reali. L’Inps con una nota ha spiegato che si è trattato di un Errore del sistema che in maniera automatica applica delle sanzioni sulle somme RDC non utilizzate. Dopo la rettifica del conteggio, l’Inps ha annunciato che verranno integrati i soldi ingiustamente non versati. Come funziona il ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 25 settembre 2020) Ieri l’ha commesso unche ha creato molto movimento tra i beneficiari. Ci sono stati dei tagli sull’importo diche per molti è l’ultimo visto che siamo nel diciottesimo mese dove scatta o la fine del beneficio o il rinnovo. Molti sulimmotivato, hanno pensato che fosse un’applicazione per le somme non spese ma diversi beneficiari hanno denunciato un importo decurtato superiore ai conti reali. L’con una nota ha spiegato che si è trattato di undel sistema che in maniera automatica applica delle sanzioni sulle somme RDC non utilizzate. Dopo la rettifica del conteggio, l’ha annunciato che verranno integrati i soldi ingiustamente non versati. Come funziona il ...

