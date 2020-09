Enel, tutta la storia dell’energia in un click (Di venerdì 25 settembre 2020) (Teleborsa) – Enel lancia il suo archivio storico digitale: online da oggi migliaia di documenti, fotografie, filmati, disegni tecnici, libri, riviste che raccontano la nascita e lo sviluppo dell’industria dell’energia elettrica. L’azienda digitalizza gran parte del proprio patrimonio archivistico mettendolo a disposizione di tutti: cittadini, ricercatori, imprese, pubbliche amministrazioni per ripercorrere insieme la storia dell’energia in Italia. Un viaggio nel tempo alla scoperta dell’energia, dei personaggi che ne hanno fatto la storia, così come dei progressi tecnologici e industriali di un mercato in continua evoluzione. Tramite il sito – chiarisce la nota – si accede a oltre 14mila fotografie, dalle più recenti scattate negli impianti di Enel in ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 25 settembre 2020) (Teleborsa) –lancia il suo archivio storico digitale: online da oggi migliaia di documenti, fotografie, filmati, disegni tecnici, libri, riviste che raccontano la nascita e lo sviluppo dell’industria dell’energia elettrica. L’azienda digitalizza gran parte del proprio patrimonio archivistico mettendolo a disposizione di tutti: cittadini, ricercatori, imprese, pubbliche amministrazioni per ripercorrere insieme ladell’energia in Italia. Un viaggio nel tempo alla scoperta dell’energia, dei personaggi che ne hanno fatto la, così come dei progressi tecnologici e industriali di un mercato in continua evoluzione. Tramite il sito – chiarisce la nota – si accede a oltre 14mila fotografie, dalle più recenti scattate negli impianti diin ...

GALANTEANTONIO6 : BUON GIORNO. FORSE SBAGLIO. ? DOPO LA II GUERRA MONDIALE I GOVERNI RICOSTRUIRONO TUTTA L'ITALIA ATTIVARONO I POR… - Sgang198 : Quando si scambiano i suggerimenti Google con i risultati della ricerca...??????? Exor proprietaria di Poste italian… - GCarnovale : RT @FrancoBassanini: No. È il valore attribuito a Open Fiber stand alone dopo una accurata due diligence svolta da primari advisor. Se scat… - andreafal51 : RT @FrancoBassanini: No. È il valore attribuito a Open Fiber stand alone dopo una accurata due diligence svolta da primari advisor. Se scat… - MichelaRoi : RT @FrancoBassanini: No. È il valore attribuito a Open Fiber stand alone dopo una accurata due diligence svolta da primari advisor. Se scat… -

Ultime Notizie dalla rete : Enel tutta Enel, tutta la storia dell'energia in un click Il Messaggero Enel, tutta la storia dell'energia in un click

(Teleborsa) - Enel lancia il suo archivio storico digitale: online da oggi migliaia di documenti, fotografie, filmati, disegni tecnici, libri, riviste che raccontano la nascita e lo sviluppo dell’indu ...

Agsm Energia vince 9 gare Consip e porta a casa un fatturato aggiuntivo di 743 milioni

Agsm Energia, società commerciale del gruppo Agsm con sede a Verona presente in 6.800 comuni d’Italia, è protagonista nel bando Consip per la fornitura di energia elettrica in favore di tutte le ammin ...

(Teleborsa) - Enel lancia il suo archivio storico digitale: online da oggi migliaia di documenti, fotografie, filmati, disegni tecnici, libri, riviste che raccontano la nascita e lo sviluppo dell’indu ...Agsm Energia, società commerciale del gruppo Agsm con sede a Verona presente in 6.800 comuni d’Italia, è protagonista nel bando Consip per la fornitura di energia elettrica in favore di tutte le ammin ...