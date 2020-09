Elisabetta Gregoraci a seno nudo, panico al Grande Fratello Vip. La regia indugia troppo | Guarda (Di venerdì 25 settembre 2020) Sempre, solo Elisabetta Gregoraci. La regia del Grande Fratello Vip segue ogni sua mossa, in attesa di qualche momento piccante, e l'ex di Flavio Briatore non delude quasi mai. Questa volta il momento clou arriva durante le prove di una coreografia, con la splendida showgirl e attrice calabrese, 40 anni, che viene sorpresa dalla canottiera nera troppo aderente: il seno per un attimo fa capolino, ed è panico generale, Myriam Catania è la prima ad accorgersi delle difficoltà dell'amica e si affretta ad avvicinarsi a lei, forse per coprirla dall'obiettivo indiscreto della regia. Poi fortunatamente Ely riesce a ricomporsi. troppo tardi però, perché il brevissimo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) Sempre, solo. LadelVip segue ogni sua mossa, in attesa di qualche momento piccante, e l'ex di Flavio Briatore non delude quasi mai. Questa volta il momento clou arriva durante le prove di una coreografia, con la splendida showgirl e attrice calabrese, 40 anni, che viene sorpresa dalla canottiera neraaderente: ilper un attimo fa capolino, ed ègenerale, Myriam Catania è la prima ad accorgersi delle difficoltà dell'amica e si affretta ad avvicinarsi a lei, forse per coprirla dall'obiettivo indiscreto della. Poi fortunatamente Ely riesce a ricomporsi.tardi però, perché il brevissimo ...

stanzaselvaggia : Povera Elisabetta e la sua vita piena di sacrifici. - GrandeFratello : Nuova ship in corso ?? #GFVIP - GrandeFratello : Elisabetta Gregoraci è pronta a varcare la Porta Rossa: super carica! Come si integrerà con i VIP già entrati? ??… - Anthonyloveree1 : RT @leonol_: ELISABETTA GREGORACI TI VEDO E MI URTI. MI STA SUL C U L O . a livelli esagerati. #GFVIP - leyrahexia : RT @leonol_: ELISABETTA GREGORACI TI VEDO E MI URTI. MI STA SUL C U L O . a livelli esagerati. #GFVIP -