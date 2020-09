Battere la destra, missione linguisticamente impossibile (Di venerdì 25 settembre 2020) E sì che Beppe Grillo era stato chiaro, quando quasi dieci anni fa, durante uno dei suoi spettacoli comici aveva usato le teorie di Lakoff per dare insegnamenti preziosi ai suoi allora nemici e ora alleati di governo: “le parole evocano immagini”, diceva in modo molto chiaro e divertente. “Se io ti dico di non pensare al Nano, tu pensi al Nano”, proseguiva poi sempre sulla linea delle teorie del politologo americano. Il body shaming della sinistra Lasciando perdere il fatto di sbeffeggiare caratteristiche fisiche per le quali chiunque facesse lo stesso, a destra, sarebbe semplicemente crocifisso (il bravissimo Giuseppe Culicchia, nel suo delizioso “E finsero felici e contenti”, cita anche il caso di Asia Argento che dà della grassona a Giorgia Meloni senza che nessuno si preoccupi di sgridarla almeno un ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 25 settembre 2020) E sì che Beppe Grillo era stato chiaro, quando quasi dieci anni fa, durante uno dei suoi spettacoli comici aveva usato le teorie di Lakoff per dare insegnamenti preziosi ai suoi allora nemici e ora alleati di governo: “le parole evocano immagini”, diceva in modo molto chiaro e divertente. “Se io ti dico di non pensare al Nano, tu pensi al Nano”, proseguiva poi sempre sulla linea delle teorie del politologo americano. Il body shaming della sinistra Lasciando perdere il fatto di sbeffeggiare caratteristiche fisiche per le quali chiunque facesse lo stesso, a, sarebbe semplicemente crocifisso (il bravissimo Giuseppe Culicchia, nel suo delizioso “E finsero felici e contenti”, cita anche il caso di Asia Argento che dà della grassona a Giorgia Meloni senza che nessuno si preoccupi di sgridarla almeno un ...

Marco_Locci : @sbonaccini Ho seguito la sua campagna e mi è piaciuta, il mio commento non era su di lei ma sul concetto “la destr… - Stevedark79 : @sbonaccini Quindi dal covid siamo passati alla destra da battere? Ma non avete vinto domenica? Pagliacci parassiti - il_male82 : RT @epicrates91: @verso_il_fronte @claud9048 Quel volantino fa cagare, c'è poco da dire. Ma scassare i coglioni costantemente sulla 'sinist… - stefanocugini : Cosa farà il #Pd a #Piacenza in ottica 2022? Domanda mal posta: i programmi seri nascono dalle persone, non da sigl… - epicrates91 : @verso_il_fronte @claud9048 Quel volantino fa cagare, c'è poco da dire. Ma scassare i coglioni costantemente sulla… -

Ultime Notizie dalla rete : Battere destra Andrea Orlando: "Alleanza col Movimento 5 stelle per battere la destra" L'HuffPost Battere la destra, missione linguisticamente impossibile

E sì che Beppe Grillo era stato chiaro, quando quasi dieci anni fa, durante uno dei suoi spettacoli comici aveva usato le teorie di Lakoff per dare insegnamenti preziosi ai suoi allora nemici e ora al ...

La segretaria dem Marchetti: "Valorizzati l’impegno e le loro competenze"

"Imola è una città amica delle donne, oltre che essere vicina alle persone e questa riflessione credo sia il punto di partenza per un impegno straordinario e innovativo per le pari opportunità". Così ...

E sì che Beppe Grillo era stato chiaro, quando quasi dieci anni fa, durante uno dei suoi spettacoli comici aveva usato le teorie di Lakoff per dare insegnamenti preziosi ai suoi allora nemici e ora al ..."Imola è una città amica delle donne, oltre che essere vicina alle persone e questa riflessione credo sia il punto di partenza per un impegno straordinario e innovativo per le pari opportunità". Così ...