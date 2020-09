All' Onu l' autorità morale di Francesco | ' Grave mancanza di rispetto per la dignità umana'

(Di venerdì 25 settembre 2020) Papasembra aver preso in parola il Segretario di Stato Americano, Mike Pompeo. Per quest'ultimo l'del Vaticano sarebbe in discussione se la Santa Sede decidesse di procedere ...

Pontifex_it : Imploro le autorità civili affinché prestino particolare attenzione ai bambini a cui vengono negati i loro diritti… - fattoquotidiano : Papa Francesco all’Onu: “Condonare il debito dei Paesi poveri e chiudere i paradisi fiscali, prevenire l’evasione e… - fattoquotidiano : Conte all’Onu: “Vaccino italiano sarà patrimonio di tutti, non può essere un lusso. Prossimo G20 sia momento di rin… - Giusepp66890796 : RT @fattoquotidiano: Papa Francesco all’Onu: “Condonare il debito dei Paesi poveri e chiudere i paradisi fiscali, prevenire l’evasione e il… - CastellinoLuigi : RT @fattoquotidiano: Conte all’Onu: “Vaccino italiano sarà patrimonio di tutti, non può essere un lusso. Prossimo G20 sia momento di rinasc… -

Ultime Notizie dalla rete : All Onu

Papa Francesco sembra aver preso in parola il Segretario di Stato Americano, Mike Pompeo. Per quest’ultimo l’autorità morale del Vaticano sarebbe in discussione se la Santa Sede decidesse di procedere ...Cancellare il debito ai Paesi più poveri, e abolire tutti i paradisi fiscalì per i più ricchi del pianeta. Una duplice richiesta lanciata da Papa Francesco alle Nazioni Unite. In un videomessaggio inv ...