Alloggio di fortuna in cabina elettrica | interviene Polizia Locale

(Di venerdì 25 settembre 2020) Roma – “Questa mattina agenti del XV Gruppo Cassia delladi Roma Capitale sono intervenuti in zona La Storta per la presenza di un insediamento abusivo all’interno di unadi impianti idro-elettrici. Sono 3 le persone trovate all’interno del manufatto, tutte di nazionalita’ romena di eta’ compresa tra i 30 ed i 40 anni, a cui e’ stata offerta assistenza alloggiativa tramite la Sala Operativa Sociale. Terminate le operazioni, la societa’ proprietaria della struttura e’ stata incaricata per la messa in sicurezza al fine di evitare ulteriori occupazioni”. Lo scrive in una nota laRoma Capitale.