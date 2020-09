Will Zalatoris | una nuova promessa?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 24 settembre 2020) Già vincitore sul Korn Ferry Tour,si è classificato sesto allo U.S. Open grazie anche ad una hole in one. Siamo di fronte ad unastella del PGA Tour?: la carriera da dilettante Il giocatore statunitense ha conquistato nel 2014 lo U.S. Junior Amateur. Questo torneo è stato vinto in passato da giocatori del calibro di Tiger Woods, Hunter Mahan e Jordan Spieth. Al college ha frequentato la Wake Forrest ed è stato nominato nel 2017 giocatore dell’anno ACC. Sempre nello stesso anno ha partecipato alla Walker Cup, dove ha giocato con giocatori oggi in pianta stabile sul PGA Tour: Collin Morikawa e Cameron Champ., un anno prima di concludere il college, decide di passare subito ...