Ufficiale | il Chelsea prende Mendy dal Rennes

(Di giovedì 24 settembre 2020) È arrivata l’ufficialità. Il senegalese Edouardha firmato un contratto di 5 anni con il. Il portiere arriva dale si affiancherà a Kepa e Caballero. “Sono entusiasta di unirmi al. È un sogno far parte di questa squadra e lavorare con Frank Lampard e il suo staff. Non vedo l’ora di incontrare i miei compagni di squadra e di iniziare”, sono state le sue prime parole. See you soon, Edouard! #Welcomepic.twitter.com/ElkbbifmQj —FC (@FC) September 24, 2020 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.