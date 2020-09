Trapani che farsa! adesso manca solo Pallotta (Di giovedì 24 settembre 2020) Data l’innegabile propensione della proprietà del Trapani a trovare interlocutori il cui cognome inizi con la lettera P e contenga due L tutti a Trapani cominciano a sperare che il prossimo, dopo PELLINO e PILLISIO, sia James Pallotta fresco di cessione della Roma… Non solo perché PeLLino, stando alle cronache, è ben lontano dal risolvere i problemi del Trapani, ma perché ormai solo la speranza può aiutare i tifosi trapanesi a sopportare quella che ormai ha assunto i toni di una farsa che non fa solo ridere ma piangere, chi ama il Trapani, lo sport, il calcio, la Sicilia.PETRONILANDIA - Pur se da un punto di vista giornalistico, e quindi egoisticamente, dovremmo essere contenti degli spunti di cronaca che ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 24 settembre 2020) Data l’innegabile propensione della proprietà dela trovare interlocutori il cui cognome inizi con la lettera P e contenga due L tutti acominciano a sperare che il prossimo, dopo PELLINO e PILLISIO, sia Jamesfresco di cessione della Roma… Nonperché PeLLino, stando alle cronache, è ben lontano dal risolvere i problemi del, ma perché ormaila speranza può aiutare i tifosi trapanesi a sopportare quella che ormai ha assunto i toni di una farsa che non faridere ma piangere, chi ama il, lo sport, il calcio, la Sicilia.PETRONILANDIA - Pur se da un punto di vista giornalistico, e quindi egoisticamente, dovremmo essere contenti degli spunti di cronaca che ...

