Serie C: Catania, -4 punti di penalizzazione (Di giovedì 24 settembre 2020) Il TFN ha deliberato: il Catania subirà quattro punti di penalizzazione nel prossimo campionato di Serie C, a causa di alcune inadempienze nei pagamenti durante la precedente gestione. Inibizione di quattro mesi anche per l'ex amministratore unico del club Giovanni Astorina. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

