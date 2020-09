Sciopero e manifestazione, l’autunno della scuola parte caldo (Di giovedì 24 settembre 2020) Tra mascherine, banchi monoposto, orari delle lezioni stravolti, decine di casi di classi chiuse per contagi da coronavirus, la scuola italiana nell'era post lockdown non fa in tempo a ripartire (a singhiozzo: molti istituti riaprono domani o addirittura lunedì prossimo, causa sanificazione per le elezioni, qualcuno addirittura a ottobre) e già arrivano le proteste di piazza di sindacati e organizzazioni studentesche. Uno Sciopero di due giorni e una manifestazione unitaria coincidono infatti con l'inizio, ieri, di un autunno che si preannuncia molto caldo per il settore istruzione e la ministra Lucia Azzolina.LO Sciopero DI GIOVEDÌ E VENERDÌ - Giovedì 24 e venerdì 25 settembre si tiene la due giorni di Sciopero indetta da USB, Unicobas, Cobas ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 24 settembre 2020) Tra mascherine, banchi monoposto, orari delle lezioni stravolti, decine di casi di classi chiuse per contagi da coronavirus, laitaliana nell'era post lockdown non fa in tempo a ripartire (a singhiozzo: molti istituti riaprono domani o addirittura lunedì prossimo, causa sanificazione per le elezioni, qualcuno addirittura a ottobre) e già arrivano le proteste di piazza di sindacati e organizzazioni studentesche. Unodi due giorni e unaunitaria coincidono infatti con l'inizio, ieri, di un autunno che si preannuncia moltoper il settore istruzione e la ministra Lucia Azzolina.LODI GIOVEDÌ E VENERDÌ - Giovedì 24 e venerdì 25 settembre si tiene la due giorni diindetta da USB, Unicobas, Cobas ...

