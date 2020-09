Napoli, la Galleria Vittoria cede alla pioggia: nuovo crollo (Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – A Napoli c’è sempre il sole, il caldo e il bel tempo però, qualche volta, piove anche nella città partenopea causando non pochi problemi. Il temporale di ieri ha provocato, infatti, un nuovo cedimento nel rivestimento della Galleria Vittoria di Napoli. Si tratta di un tunnel nato nel 1929 per decongestionare il traffico tra piazza Municipio e il porto. Questa notte si è verificato il distacco di una piccola porzione di mattonelle lungo la carreggiata nel senso di marcia verso piazza Vittoria. Per ragioni di sicurezza è stata disposta la chiusura, in via precauzionale, della carreggiata, con deviazione del flusso veicolare diretto a piazza Municipio in via Chiatamone. La ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Ac’è sempre il sole, il caldo e il bel tempo però, qualche volta, piove anche nella città partenopea causando non pochi problemi. Il temporale di ieri ha provocato, infatti, uncedimento nel rivestimento delladi. Si tratta di un tunnel nato nel 1929 per decongestionare il traffico tra piazza Municipio e il porto. Questa notte si è verificato il distacco di una piccola porzione di mattonelle lungo la carreggiata nel senso di marcia verso piazza. Per ragioni di sicurezza è stata disposta la chiusura, in via precauzionale, della carreggiata, con deviazione del flusso veicolare diretto a piazza Municipio in via Chiatamone. La ...

