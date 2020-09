ItaSportPress : Inter, senti Lukaku: 'Dopo finale Europa League non ho parlato 4 giorni. Sullo scudetto e su Conte...' -… - TottiRediRoma2 : @MattPetcoke Senti se me devi fa l'esempi de Calò lasciamo perde,Allegri ha vinto in 2 club in Italia,coi giocatori… - ArenaRosario : Poi ci togliamo pure Radja, tu @Inter te la senti dopo tutti gli infortuni di sensi di rischiare? Una volta che ab… - bianca_caimi : RT @passione_inter: Inter, senti Asamoah. Il messaggio ai suoi agenti: 'Voglio provarmi a giocare le mie carte' - - passione_inter : Inter, senti Asamoah. Il messaggio ai suoi agenti: 'Voglio provarmi a giocare le mie carte' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter senti

Il Pallone Gonfiato

Voglio dare tutto quanto posso per far bene quest’anno per l’Inter”, ha detto Lukaku. “Conte? Per me è come un padre, una persona che mi capisce veramente bene. Per me giocare per Conte è un sogno. Mi ...Per Boccia l’alleanza giallo-rossa è un’alleanza naturale, anche se per molti non lo era. “Coloro che si sentono progressisti e riformisti – dice il ministro a TPI – Coloro che ritengono centrali la s ...