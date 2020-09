Il referendum e la vittoria del No solo nelle parti più ricche d’Italia (Di giovedì 24 settembre 2020) Lo spoglio dei dati sul referendum rende noto questo trend. Nei quartieri più ricchi di città come Milano, Roma, Firenze e Bologna ha prevalso la volontà di non modificare l’assetto del Parlamento. Alla fine, hanno avuto meglio il Movimento 5 Stelle e i seguaci nel segno del cambiamento. Il referendum costituzionale di domenica e lunedì … L'articolo Il referendum e la vittoria del No solo nelle parti più ricche d’Italia proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 24 settembre 2020) Lo spoglio dei dati sulrende noto questo trend. Nei quartieri più ricchi di città come Milano, Roma, Firenze e Bologna ha prevalso la volontà di non modificare l’assetto del Parlamento. Alla fine, hanno avuto meglio il Movimento 5 Stelle e i seguaci nel segno del cambiamento. Ilcostituzionale di domenica e lunedì … L'articolo Ile ladel Nopiùd’Italia proviene da www.meteoweek.com.

fattoquotidiano : “Grazie Billy”. Di Maio e Toninelli si vendicano su Costacurta dopo la vittoria del Sì al referendum - vitopetrocelli : La netta vittoria del Sì è una vittoria della democrazia e di una lunga battaglia politica che il M5S ha combattuto… - Linkiesta : Le riunioni private non si possono svolgere nelle sale dello Stato. Di Maio ha usato la “Sala della Lupa” per comm… - betullawhite : RT @MariellaLoi: @mgmaglie Meravigliosa MGMAGLIE ?? come sempre ??????. Per me sono tutti impazziti, dicono che hanno vinto, ma i vincitori son… - Nico01042014 : RT @primaopoitorna: Ma se siete tanto felici di aver conquistato qualche regione, dove per cronaca comunque eravate già ben radicati, perch… -