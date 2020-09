«Ha troppi tatuaggi, il suo aspetto spaventa i bambini», maestro d’asilo viene cacciato dalla scuola (Di giovedì 24 settembre 2020) Ha troppi tatuaggi e un aspetto definito “spaventoso”, per questo un maestro di asilo è stato licenziato. Sylvain, 35enne francese, noto nel mondo degli art performer come Freak Hoody, è stato allontanato dalla scuola in cui insegnava nel dipartimento dell’Essonne dopo che alcuni genitori hanno definito il suo aspetto spaventoso, spiegando che poteva turbare i loro figli. L’uomo si è però difeso, affermando che nessuno dei bambini lo aveva mai considerato o appellato come “mostro”. «È capitato che mi facessero delle domande sui miei tatuaggi, e spesso utilizzavo la pausa della ricreazione per rispondere ai loro dubbi», ha spiegato in un’intervista ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 24 settembre 2020) Hae undefinito “spaventoso”, per questo undi asilo è stato licenziato. Sylvain, 35enne francese, noto nel mondo degli art performer come Freak Hoody, è stato allontanatoin cui insegnava nel dipartimento dell’Essonne dopo che alcuni genitori hanno definito il suospaventoso, spiegando che poteva turbare i loro figli. L’uomo si è però difeso, affermando che nessuno deilo aveva mai considerato o appellato come “mostro”. «È capitato che mi facessero delle domande sui miei, e spesso utilizzavo la pausa della ricreazione per rispondere ai loro dubbi», ha spiegato in un’intervista ...

