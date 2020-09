FORMAZIONI Milan Bodo Glimt | Colombo titolare | Gabbia in difesa

(Di giovedì 24 settembre 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per il terzo turno preliminare dell’Europa League 2020/21:Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per il terzo turno preliminare dell’Europa League 2020/2021.(4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer,, Theo Hernandez; Benancer, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers;. Allenatore: Pioli BOGO/(4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Lode, Bjorkan; Braustad Fed, Berg, Saltnes; Zinckernagel, Junker, Hauge. Allenatore: Knutsen Leggi su Calcionews24.com

