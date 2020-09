Europa League, Calhanoglu trascina il Milan ai play-off. Bodo Glimt battuto 3-2 (Di giovedì 24 settembre 2020) Europa League, Milan-Bodo Glimt 3-2. I rossoneri ottengono la qualificazione ai play-off. MilanO – Europa League, Milan-Bodo Glimt 3-2. Terza vittoria consecutiva per gli uomini che, anche senza Zlatan Ibrahimovic, superano i norvegesi del Bodo Glimt e approdano ai play-off dei preliminari della competizione dove affronteranno il Rio Ave. Europa League, Milan-Bodo Glimt LIVE Milan-Bodo Glimt 3-2 Marcatori: 16′ Junker (B), 18′ Calhanoglu (M), 33′ ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 24 settembre 2020)3-2. I rossoneri ottengono la qualificazione ai-off.O –3-2. Terza vittoria consecutiva per gli uomini che, anche senza Zlatan Ibrahimovic, superano i norvegesi dele approdano ai-off dei preliminari della competizione dove affronteranno il Rio Ave.LIVE3-2 Marcatori: 16′ Junker (B), 18′(M), 33′ ...

