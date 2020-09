Dirty Diana, Amazon si aggiudica i diritti per la produzione del progetto con Demi Moore (Di giovedì 24 settembre 2020) Dirty Diana, Amazon si aggiudica i diritti per l’adattamento televisivo del podcast che racconta di come due persone cercano di salvare il loro rapporto grazie alla pazienza e al sesso. Dopo una “guerra” al rialzo, Amazon Studios si è aggiudicata i diritti della serie Dirty Diana con Demi Moore come protagonista. Tratta da un podcast erotico che ha lo stesso titolo creato da Shana Feste, la serie è stata scritta da Shana Feste con Jennifer Basser. La creatrice del podcast si occuperà anche della regia. Il podcast si ispira alla storia personale di Shana Feste, che ha vissuto in un matrimonio in crisi per qualche anno, e esplora la storia di due ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 24 settembre 2020)siper l’adattamento televisivo del podcast che racconta di come due persone cercano di salvare il loro rapporto grazie alla pazienza e al sesso. Dopo una “guerra” al rialzo,Studios si èta idella serieconcome protagonista. Tratta da un podcast erotico che ha lo stesso titolo creato da Shana Feste, la serie è stata scritta da Shana Feste con Jennifer Basser. La creatrice del podcast si occuperà anche della regia. Il podcast si ispira alla storia personale di Shana Feste, che ha vissuto in un matrimonio in crisi per qualche anno, e esplora la storia di due ...

badtasteit : #DemiMoore sarà la protagonista della serie Amazon Dirty Diana - telesimo : Nuove #serietv: #Amazon adatterà il podcast erotico di #DemiMoore #DirtyDiana mentre #HBOMax ordina #Peacemaker, sp… - clikservernet : Demi Moore star della serie Dirty Diana, tratta dall’omonimo podcast - cinemaniaco_fb : ?????????????? Demi Moore star della serie Dirty Diana, tratta dall'omonimo podcast - keepdonas : DIRTY DIANA, NO. DIRTY DIANA, NO. DIRTY DIA-NA, NO. -

Ultime Notizie dalla rete : Dirty Diana Demi Moore star della serie Dirty Diana, tratta dall'omonimo podcast Movieplayer.it Dirty Diana, Amazon si aggiudica i diritti per la produzione del progetto con Demi Moore

Dirty Diana, Amazon si aggiudica i diritti per l’adattamento televisivo del podcast che racconta di come due persone cercano di salvare il loro rapporto grazie alla pazienza e al sesso. Dopo una “guer ...

Demi Moore star della serie Dirty Diana, tratta dall'omonimo podcast

Demi Moore sarà la star della serie Dirty Diana, tratta dall'omonimo podcast, che verrà prodotta per Amazon. Il progetto verrà sviluppato in collaborazione con Shana Feste, ideatrice del ...

Dirty Diana, Amazon si aggiudica i diritti per l’adattamento televisivo del podcast che racconta di come due persone cercano di salvare il loro rapporto grazie alla pazienza e al sesso. Dopo una “guer ...Demi Moore sarà la star della serie Dirty Diana, tratta dall'omonimo podcast, che verrà prodotta per Amazon. Il progetto verrà sviluppato in collaborazione con Shana Feste, ideatrice del ...