Conte: «Non farò il leader del M5s. Il Mes? Non accetto veti. I decreti sicurezza? Tempi tecnici». E sul Recovery fund annuncia un sito per monitorare i progetti (Di giovedì 24 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 23 settembreDi fare il leader del M5s, proprio ora che il Movimento vive una delle fasi più travagliate della sua storia, il premier Giuseppe Conte non ne ha alcuna intenzione. In un’intervista al direttore della Stampa, Massimo Giannini, il presidente del Consiglio si è sfilato da una possibile corsa per la leadership grillina, visto che «l’impegno di governo è assorbente e richiede la mia massima concentrazione». Nè si sbilancia su cosa farà dopo che sarà finita l’esperienza a Palazzo Chigi, escludendo comunque di avere ambizioni che lo portino fino al Quirinale, come periodicamente riportano i retroscena sui giornali. Le urgenze dell’oggi per Conte bastano e avanzano, a partire dal ... Leggi su open.online (Di giovedì 24 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 23 settembreDi fare ildel M5s, proprio ora che il Movimento vive una delle fasi più travagliate della sua storia, il premier Giuseppenon ne ha alcuna intenzione. In un’intervista al direttore della Stampa, Massimo Giannini, il presidente del Consiglio si è sfilato da una possibile corsa per laship grillina, visto che «l’impegno di governo è assorbente e richiede la mia massima concentrazione». Nè si sbilancia su cosa farà dopo che sarà finita l’esperienza a Palazzo Chigi, escludendo comunque di avere ambizioni che lo portino fino al Quirinale, come periodicamente riportano i retroscena sui giornali. Le urgenze dell’oggi perbastano e avanzano, a partire dal ...

NicolaPorro : #Immigrazione, superato il voto adesso pensano a modificare i #decretisicurezza di #Salvini. Intanto il premier … - fattoquotidiano : D’Alema: “Conte? Non ne vedo di migliori. Estratto a sorte, ma ci è andata bene” - fattoquotidiano : Decreti Sicurezza, Conte: “Testo di modifica già concordato. Con slogan ‘porti aperti, porti chiusi’ non si va da n… - MariaLu91149151 : RT @Teresat14547770: Nuovo piano migranti dell'UE: i ricollocamenti non saranno obbligatori - Quotidianpost - Daniela19633 : RT @laltrodiego: Ad #agorarai tante parolone contro #Visegrad, poi è la Francia il primo Paese a non volere i #migranti (vedi Ventimiglia).… -