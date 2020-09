Bonus tiroide 2020 ultime notizie: cos’è e a chi spetta (Di giovedì 24 settembre 2020) Il Bonus tiroide 2020 è un assegno mensile di invalidità civile che viene riconosciuto dall’Istituto Nazionale di Previdenza (Inps) a chi soffre di quattro disturbi della tiroide: carcinomi tiroidei, gozzo, ipotiroidismo e ipertiroidismo. Si tratta dunque di un piccolo incentivo per le persone che sono affetti da particolari disturbi che molto spesso si rivelano invalidanti. A chi spetta il Bonus? E come richiederlo all’Inps? Bonus tiroide 2020, chi può usufruirne Come dicevamo, carcinomi tiroidei, gozzo, ipotiroidismo e ipertiroidismo sono le quattro patologie considerate meritevoli di “copertura” da parte dell’Inps. Per usufruire del ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 24 settembre 2020) Ilè un assegno mensile di invalidità civile che viene riconosciuto dall’Istituto Nazionale di Previdenza (Inps) a chi soffre di quattro disturbi della: carcinomii, gozzo, ipotiroidismo e ipertiroidismo. Si tratta dunque di un piccolo incentivo per le persone che sono affetti da particolari disturbi che molto spesso si rivelano invalidanti. A chiil? E come richiederlo all’Inps?, chi può usufruirne Come dicevamo, carcinomii, gozzo, ipotiroidismo e ipertiroidismo sono le quattro patologie considerate meritevoli di “copertura” da parte dell’Inps. Per usufruire del ...

CapEugenia : Livello di vecchiaia: in metro mi svago leggendo un articolo sul BONUS TIROIDE. - infoitsalute : Bonus tiroide? E' un assegno di invalidità. Ecco come richiederlo - infoitsalute : Nuovo BONUS Tiroide fino a 550 euro: quali patologie rientrano nell'indennità - infoitsalute : Bonus tiroide 2020, cos'è e com'è possibile richiederlo - infoitsalute : 'Bonus tiroide', cos'è e come fare richiesta - -