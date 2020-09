Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2020 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 23 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 23 SETTEMBREORE 17.05 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1NAPOLI SEGNALIAMO INCIDENTE TRA ANAGNI E FERENTINO IN DIREZIONE NAPOLI SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA DA PONTINA ALLA DIRAMAZIONESUD. IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA LA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA NOMENTANA E CASILINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGEZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO, IN DIREZIONE OPPOSTA CODE TRA FIORENTINI E IL RACCORDO SI RALLENTA PER LAVORI SUL BIVIO DIRAMAZIONENORD E LA A24 IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA SULLA CASSIA CODE PER TRAFFICO INTENSO DA TOMBA DI NERONE E LA STORTA NEI DUE SENSI CODE ...