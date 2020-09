Tutti dietro e Lozano preso a calci ad ogni dribbling | in Messico critiche al calcio italiano

(Di mercoledì 23 settembre 2020) L'ottima prestazione di Hirvinga Parma, per quasii quotidiani sportivi il migliore in campo degli azzurri, ha fatto felici anchei tifosi messicani che hanno nel Chucky il giocatore probabilmente più amato e seguito.

gennaromigliore : Stanotte avevo detto 6%... ma siamo al 7,3 in Campania! Terza forza politica dietro Pd (17), m5s (10) e davanti a t… - chiellini : Oggi inizia una nuova avventura. Oggi nasce Mate. Al mio fianco avrò un compagno di mille battaglie come… - catemassa59 : @Corriere Trovo questa cosa veramente pessima....a forza di censurare le opinioni senza capire quello che c’è dietr… - leottooo : Tutti Quelli Che Mangiano La Carne Ed I Derivati, Se Sapessero Un Minimo Di Tutta La Crudeltà Che C'È Dietro... - tuttonapoli : 'Tutti dietro e Lozano preso a calci ad ogni dribbling', in Messico tante critiche al calcio italiano -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti dietro

Tutto Napoli

CASERTA - "Come sempre, ad ogni risultato elettorale, ciascuno dei candidati cerca di tirare i numeri dalla sua parte. Per noi di Speranza per Caserta, estranei alla diretta competizione, i risultati ...dietro le porte 08:24Speranza chiede ancora pazienza: «Servono sei mesi, poi cure e vaccino: resistiamo» 08:13Per Tèca arriva Sunday Gang, la mostra di un trio di illustratrici direttamente da Firenze ...