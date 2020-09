Tragedia a Palazzolo | bambina di sette mesi muore soffocata dopo aver ingoiato un giocattolo

(Di mercoledì 23 settembre 2020). Unadiè mortanella serata di ieri a, nel Bresciano. La piccola avrebbeun pezzo di un,o un palloncino sgonfio, mentre giocava in casa alla presenza dei genitori. Inutili i tentativi di soccorrerla e la corsa al pronto soccorso: la bimba è deceduta pocol’arrivo in ospedale.nel Bresciano dove unadiè mortain casa, davanti ai genitori, pere ingerito un. Inutile la corsa al pronto soccorso: la piccola è morta in ospedale poco ...

Nella sera di lunedì scorso a Palazzolo, nel bresciano ... dove la bambina è arrivata già senza vita. La tragedia è accaduta in casa, in presenza dei genitori, che non hanno potuto fare niente per ...Sconvolta la comunità di Palazzolo: "La famiglia è già stata contattata da un nostro assistente sociale per un percorso di sostegno psicologico – spiega il sindaco Gabriele Zanni -. Si tratta di una ...