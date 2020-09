Torna la paura da coronavirus in Europa: in Spagna 241 morti in un giorno (Di mercoledì 23 settembre 2020) La Spagna registra in un solo giorno 241 morti, il numero pi alto di decessi dall inizio della seconda ondata. Gli Usa superano i 2 milioni di contagiati, in Francia i contagi giornalieri sono 10 mila ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 23 settembre 2020) Laregistra in un solo241, il numero pi alto di decessi dall inizio della seconda ondata. Gli Usa superano i 2 milioni di contagiati, in Francia i contagi giornalieri sono 10 mila ...

repubblica : Coronavirus nel mondo, torna la paura in Francia: '10 mila contagi in un giorno' [aggiornamento delle 19:43] - secesecs : Lollo che torna con Aaron e James, QUESTA SQUADRA ORA MI FA SEMPRE PIÙ PAURA MA SONO FELICISSIMA - earonemusic : ?? - @QuintaleFrah torna in #radio (dal 25 settembre) con “Due ali”, un mix dolce-amaro tra pop e R&B. Un brano nel… - cstambul : RT @BluDiChina: #COVID19 #Covid_19 #COVID?19 Se è sopravvissuto #Berlusconi (84) senza #vaccino e con un principio di polmonite, significa… - anglotedesco : A Londra torna la paura in strada anche l’esercito Negli Usa 200 mila morti -

Ultime Notizie dalla rete : Torna paura Torna la paura da coronavirus in Europa: in Spagna 241 morti in un giorno Gazzetta del Sud Cuggiono, Cucchetti parla da leader: "Ha vinto la politica del fare"

"È positivo il fatto che i cittadini, nonostante la paura del covid-19, siano tornati a votare. Ha vinto un metodo di fare politica, non una politica urlata ma una politica ragionata, una politica che ...

Milano, l'auto si ribalta e si schianta: 22enne ferito grave, portato al Niguarda

Un 22enne è rimasto gravemente ferito dopo un incidente in cui la sua auto, dopo essersi ribaltata, si è schiantata in piazza Coriolano. È accaduto questa notte, poco prima delle 4: il giovane è ora r ...

"È positivo il fatto che i cittadini, nonostante la paura del covid-19, siano tornati a votare. Ha vinto un metodo di fare politica, non una politica urlata ma una politica ragionata, una politica che ...Un 22enne è rimasto gravemente ferito dopo un incidente in cui la sua auto, dopo essersi ribaltata, si è schiantata in piazza Coriolano. È accaduto questa notte, poco prima delle 4: il giovane è ora r ...