Telsla da 25 000 dollari | l’annuncio di Elon Musk

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Una Tesla da 25.000, al cambio circa 20.000 euro. Un annuncio che rischia di scuotere il settore dell’automobilismo, perché la vettura di, sinonimo di lusso e soprattutto di un esborso considerevole, potrebbe a quel punto fare concorrenza in un segmento di mercato che finora non era riuscita ad intaccare per ovvie ragioni. Era difficile pensare ad una Telsa venduta a meno di 50.000, visti i costi di produzione e di gestione di un’idea diventata poi realtà grazie a investimenti e progettazione. Per questo la conferma dell’arrivo sul mercato di un modello accessibile ai più rischia di generare un’onda d’urto considerevole per la concorrenza. L’annuncio è arrivato, direttamente da, nel corso ...