Taglio dei parlamentari, la campagna di Di Maio decisiva per il Sì: oltre il 90% degli elettori M5S a favore della riforma. Mentre un elettore su tre della Lega e quasi uno su due del Pd hanno votato contro (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ora lo certificano anche i flussi elettorali. Dietro la vittoria del Sì al referendum sul Taglio dei parlamentari c’è stata la spinta decisiva del Movimento 5 Stelle e, soprattutto, l’impegno in prima persona di Luigi Di Maio. Senza il suo apporto si sarebbe addirittura prospettata una possibile vittoria del No. A rivelarlo, l’ultimo Radar sulla tornata elettorale realizzato dall’Istituto Swg. Ma vediamo i numeri nel detTaglio. Il Sì ha incassato il 69,6% dei consensi contro il 30,4% del No. Interessante, però, è la distribuzione dei voti tra gli elettori delle diverse forze politiche schierate per il Sì. Se quelli del Movimento 5 Stelle si sono espressi a favore del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ora lo certificano anche i flussi elettorali. Dietro la vittoria del Sì al referendum suldeic’è stata la spintadel Movimento 5 Stelle e, soprattutto, l’impegno in prima persona di Luigi Di. Senza il suo apporto si sarebbe addirittura prospettata una possibile vittoria del No. A rivelarlo, l’ultimo Radar sulla tornata elettorale realizzato dall’Istituto Swg. Ma vediamo i numeri nel det. Il Sì ha incassato il 69,6% dei consensiil 30,4% del No. Interessante, però, è la distribuzione dei voti tra glidelle diverse forze politiche schierate per il Sì. Se quelli del Movimento 5 Stelle si sono espressi adel ...

