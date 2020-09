Superbonus 110%, su internet pioggia di offerte «tutto gratis». Ma per l’affare non basta un clic (Di mercoledì 23 settembre 2020) Si diffondono gli annunci sponsorizzati da parte di imprese specializzate in interventi di riqualificazione energetica che invitano a compilare un modulo per essere ricontattati, ma in pochi richiamano Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 23 settembre 2020) Si diffondono gli annunci sponsorizzati da parte di imprese specializzate in interventi di riqualificazione energetica che invitano a compilare un modulo per essere ricontattati, ma in pochi richiamano

GianniGirotto : #SUPERBONUS 110 - DECRETI IN PROCINTO DI PUBBLICAZIONE IN GU I due decreti ministeriali, asseverazioni e requisiti,… - Agenzia_Entrate : #Sciogliamoidubbi Posso accedere al #superbonus 110% per la mia seconda #casa? E se non sono proprietario dell’immo… - sole24ore : Superbonus, su internet pioggia di offerte «tutto gratis» con il 110%, ma per l’affare non basta un click… - consumatorirt : RT @Agenzia_Entrate: #Sciogliamoidubbi Posso accedere al #superbonus 110% per la mia seconda #casa? E se non sono proprietario dell’immobil… - AlessiaVaralda : Agenzia delle Entrate: “Presto nuova circolare esplicativa sul Superbonus” -