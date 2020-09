Soleil Sorge dopo Iannone beccata con Gianmaria, un altro ex di Belen (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il gossip continua a vedere legate Belen Rodriguez e Soleil Sorge. Quest’ultima, dopo Andrea Iannone, è stata paparazzata con un altro ex della nota showgirl argentina. Il settimanale Chi l’ha pizzicata, questa volta, in compagnia di Gianmaria Antinolfi. Si tratta dell’imprenditore napoletano con cui Belen ha avuto un breve flirt all’inizio dell’estate, prima che scoppiasse … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il gossip continua a vedere legateRodriguez e. Quest’ultima,Andrea, è stata paparazzata con unex della nota showgirl argentina. Il settimanale Chi l’ha pizzicata, questa volta, in compagnia diAntinolfi. Si tratta dell’imprenditore napoletano con cuiha avuto un breve flirt all’inizio dell’estate, prima che scoppiasse … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

