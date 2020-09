Scuola, apertura anno scolastico in Abruzzo, gli auguri della dirigente regionale Antonella Tozza (Di mercoledì 23 settembre 2020) L'Aquila - "Sicuramente sarà un anno di sfide, un anno che metterà alla prova la nostra voglia di lavorare per il bene degli alunni, il nostro senso del dovere, la nostra resilienza, la nostra capacità di far fronte alle difficoltà che renderanno questo anno scolastico complesso, ma assolutamente unico". è uno dei passaggi del messaggio augurale per l'anno scolastico che sta per cominciare da parte della dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, Antonella Tozza. "Riflettiamo - prosegue - sulle parole di Daniel Pennac: 'Tutto il male che si dice della Scuola fa dimenticare il numero di bambini che ha ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 23 settembre 2020) L'Aquila - "Sicuramente sarà undi sfide, unche metterà alla prova la nostra voglia di lavorare per il bene degli alunni, il nostro senso del dovere, la nostra resilienza, la nostra capacità di far fronte alle difficoltà che renderquestocomplesso, ma assolutamente unico". è uno dei passaggi del messaggio augurale per l'che sta per cominciare da partedell'Ufficio. "Riflettiamo - prosegue - sulle parole di Daniel Pennac: 'Tutto il male che si dicefa dimenticare il numero di bambini che ha ...

lameziainstrada : Scuola: apertura rinviata al 28 settembre a Catanzaro - LaCnews24 : Scuola Calabria, si riparte a macchia di leopardo. Gli auguri della Santelli #calabrianotizie #newscalabria - EmMicucci : #Coronavirus #Scuola Rinviata apertura asili a #Catanzaro. Un'ordinanza del sindaco sposta il #primogiornodiscuola a lunedi 28 settembre - Denise03839905 : @Luca_Gualtieri1 In questo Paese? Dopo si e no due giorni di apertura, sette mesi senza binbi e due giorni di elezi… - Staschiscio : @SBertagna percentuale tamponi-nuovi contagi 1,6 come ieri e sembra un dato consolidato nell'ultimo mese, sempre tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola apertura Coronavirus, nel Nuorese apertura rinviata delle scuole Orizzonte Scuola Il neo sindaco Panieri entra in Municipio "Un Consiglio straordinario sulla scuola"

Questo luogo mi dà energia e coraggio, il mio ufficio sarà aperto alla città. I primi punti su cui mi concentrerò saranno, oltre all’istruzione, lo sviluppo economico, il lavoro, il turismo e il centr ...

Bari - EMILIANO CON IL MINISTRO SPERANZA ALL’INCONTRO DELL’ORDINE DEI MEDICI

“Stiamo spingendo fortemente le scuole di specializzazione ... Poi abbiamo lanciato l’apertura di nuove facoltà di medicina, come accaduto già a Taranto. Ci auguriamo che questo possa ...

Questo luogo mi dà energia e coraggio, il mio ufficio sarà aperto alla città. I primi punti su cui mi concentrerò saranno, oltre all’istruzione, lo sviluppo economico, il lavoro, il turismo e il centr ...“Stiamo spingendo fortemente le scuole di specializzazione ... Poi abbiamo lanciato l’apertura di nuove facoltà di medicina, come accaduto già a Taranto. Ci auguriamo che questo possa ...