Palermo, sciopero 'amico': per il Teramo Boscaglia potrebbe recuperare Doda e contare su Odjer e Broh

"sciopero 'amico', a Teramo il Palermo sarà già al completo".Titola così l'odierna edizione de 'La Gazzetta dello Sport'. Preso atto dell'impossibilità di raggiungere un'intesa con la Lega Pro sul regolamento del minutaggio dei giovani e l'abolizione delle liste a 22 calciatori, l'AIC ha indetto lo sciopero della prima giornata del campionato di Serie C. Uno sciopero, che qualora venisse confermato, potrebbe portare giovamento al Palermo, che da una parte attende questo appuntamento ormai da quasi sette mesi, ma dall'altra avrebbe tutto il tempo per completare e rinforzare l'organico prima della trasferta in Abruzzo. "Non c'è dubbio che la squadra che si sarebbe presentata a Teramo domenica prossima sarebbe stata ...

