Omicidio Vannini, il legale dei Ciontoli: “Non ha voluto la morte di Marco” (Di mercoledì 23 settembre 2020) I legali della famiglia Ciontoli si stanno opponendo nella maniera più assoluta a quello che è il fulcro del nuovo processo per l’Omicidio di Marco Vannini: la modifica del reato riconosciuto. Aveva scatenato la polemica, un anno fa, la decisione dei giudici d’appello di derubricare la pena ad Antonio Ciontoli da Omicidio volontario ad Omicidio colposo. Derubricare il reato aveva portato anche a diminuire la pena per Ciontoli a 5 anni di carcere, ed a mantenere quelle dei suoi famigliari uguali al primo grado di giudizio. Pochi giorni fa il Pg Vicenzo Saveriano aveva chiesto durante l’ultima udienza che Ciontoli venisse condannato a 14 anni di prigione e che il reato fosse di nuovo mutato in ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 23 settembre 2020) I legali della famigliasi stanno opponendo nella maniera più assoluta a quello che è il fulcro del nuovo processo per l’di Marco: la modifica del reato riconosciuto. Aveva scatenato la polemica, un anno fa, la decisione dei giudici d’appello di derubricare la pena ad Antoniodavolontario adcolposo. Derubricare il reato aveva portato anche a diminuire la pena pera 5 anni di carcere, ed a mantenere quelle dei suoi famigliari uguali al primo grado di giudizio. Pochi giorni fa il Pg Vicenzo Saveriano aveva chiesto durante l’ultima udienza chevenisse condannato a 14 anni di prigione e che il reato fosse di nuovo mutato in ...

redazioneiene : +++PER L'ACCUSA OMICIDIO VOLONTARIO NON SOLO DEL PAPA' ANTONIO, MA DI TUTTA LA FAMIGLIA CIONTOLI+++ - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Omicidio Vannini, la difesa: “Assoluzione familiari e per Ciontoli cinque anni di reclusione per omicidio colposo” htt… - gabriellabocca : RT @fanpage: Omicidio Vannini, mamma di Marco replica a difesa Ciontoli: “Dopo 5 anni dicono ancora bugie” - fanpage : Omicidio Vannini, mamma di Marco replica a difesa Ciontoli: “Dopo 5 anni dicono ancora bugie” - 79_Alessio : RT @romatoday: roma Omicidio Vannini, la difesa chiede di ripristinare originaria condanna: 'Ciontoli non voleva che Marco morisse' https:/… -