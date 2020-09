“Metà di quelli che prendono il Reddito di Cittadinanza potrebbero essere evasori fiscali”

Leggi su leggilo

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Il botta e risposta tra Pasquale Tridico, presidente dell’Inps, e il suo predecessore Tito Boeri si basa su un problema più che conosciuto in Italia: l’alto numero difiscali. Per questo Boeri aveva proposto “controlli incrociati” prima di introdurre ildi. Che Tito Boeri non sia gradito dal Movimento 5 … L'articolo “Metà dicheildifiscali” proviene da leggilo.org.