Logitech pensa agli smartworker | il nuovo mouse funziona ovunque

(Di mercoledì 23 settembre 2020) La pandemia, e il conseguente lockdown, hanno accelerato alcuni cambiamenti nel mondo del lavoro. Lavorare da casa, è, forse, la novità più evidente, ma anche quella che ha reso necessari gli adeguamenti più rapidi per attrezzare uffici domestici efficienti e, ugualmente, produttivi. Lo sanno bene in, dove, durante il lockdown, si è registrata una vera e propria impennata nelle vendite di webcam per pc, tastiere e similari. Sabrina Trombetti, country manager diItalia, ci racconta come la multinazionale ha risposto a questi cambiamenti in occasione del lancio delwireless Mx Anywhere 3: "Ci siamo trovati abbastanza pronti nel reagire immediatamente con una proposta di prodotti che erano di fatto necessari e utili a comre il gap di ...