Lierna | incendio al bar della Riva Bianca | nessun ferito

Lierna (Lecco), 23 settembre 2020 - Fiamme in riva al lago questa mattina a Lierna. In un bar che si affaccia sulla famosa Riva Bianca, una delle più belle spiagge del Lario, si è sviluppato un rogo.LIERNA – E’ stato tempestivamente circoscritto e spento il principio d’incendio che si è verificato in un bar il località Riva Bianca a Lierna. Intorno alle 9.15 di questa mattina, mercoledì, sono sta ...