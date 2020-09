“L’ho fatto” Elettra Lamborghini | cambiamento drastico a pochi giorni dalle nozze

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Se c’è una vip che riesce a stupire sempre il suo pubblico allora quella non può che essere, che non perde occasione di condividere la sua vita coi fan di Instagram. In queste ultime la cantante ed ereditiera che conta oltre 6 milioni di follower è tutta impegnata nei preparativi delle. Domenica 26 settembre convolerà infatti acon il fidanzato Afrojack e come ogni sposa che si rispetti vuole che il suo giorno sia perfetto. Anche se questo significa cambiare improvvisamente l’abito. Durante la notte, come ha raccontato nelle sue Instagram stories, all’una e mezza ha contattato d’urgenza Enzo Miccio, il volto noto della televisione per le trasmissioni in onda su real Time “Ma come ti vesti?” e ”Abito da sposa ...