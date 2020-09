Laboratorio Pd-M5S? Mastella | “A Caivano siamo stati decisivi noi”

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Il leader di Noi Campani e sindaco di Benevento, Clemente, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Sembra che l’esperimento politico di alleanza tra Pd e Cinquestelle in Campania abbia funzionato in tre città della Campania: Pomigliano d’Arco che va al ballottaggio, Giugliano idem mentre ail candidato vince al primo turno. Facciamo gli auguri ad Enzo Falco, ma chi parla diche ha funzionato omette di dire che in questa eclatante vittoria è stato determinante l’apporto della lista Noi Campani, diversamente l’alleanza sarebbe stata determinante. Per mera cronaca politica ricordo che Noi Campani ha ottenuto il 9,1% e i Cinquestelle il 4,4% e se l’alleanza fosse stata solo tra Pd e grillini la vittoria al primo turno ...

Sostanziale parità tra centrodestra e centrosinistra nelle elezioni comunali, almeno nei capoluoghi dove è stato eletto il sindaco al primo turno, cioè appena 5 su 18. In attesa dei ballottaggi in pro ...