Inter | Conte e Marotta in conferenza stampa | data | orario e diretta tv

(Di mercoledì 23 settembre 2020) A partire da domani inizierà ufficialmente la nuova stagione dell’con lache vedrà come protagonisti il tecnico nerazzurro Antonioe Beppe. Si tratterà infatti della primissima uscita pubblica sia dell’allenatore salentino che dell’amministratore delegato. Come annunciato dalla società, entrambi presenteranno la nuova stagione e risponderanno alle domande dei giornalisti. Appuntamento alle ore 14:00 di giovedì 24 settembre. Sarà possibile seguire lainsu Sky Sport 24 eTv.

L'Inter valuta anche la posizione di Matias Vecino, che tornerà non prima di novembre e potrebbe restare fuori dalla lista UEFA.Evidentemente la risposta sta nel fatto che Vidal abbia accettato l'Inter soprattutto per Antonio Conte, primo allenatore a credere fin da subito in lui capace di esaltarne ogni singola qualità. I ...