Il vizio italico della furbizia

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Tony Damascelli Che volete sia un esame fasullo? Fa parte del trucco là dove c'è pure l'inganno. Il calcio prevede la mandrakata, dunque la finta, il dribbling per fare fesso l'avversario e, se possibile, anche l'arbitro e i suoi collaboratori Che volete sia un esame fasullo? Fa parte del trucco là dove c'è pure l'inganno. Il calcio prevede la mandrakata, dunque la finta, il dribbling per fare fesso l'avversario e, se possibile, anche l'arbitro e i suoi collaboratori, chessò un gol segnato con la mano de Dios ti rende immortale, una parata oltre la propria linea di porta ti fa sentire più furbo di una volpe, di false parole il mondo del football è pieno, figuratevi che drammi possa rappresentare un esame di italiano, via intramuscolare e venir via, come l'Alighieri, dopo minuti quindici, con la pergamena in mano e la lingua ...