Gran Bretagna a rischio lockdown, nuova stretta delle regole e multe fino a 10 mila sterline (Di mercoledì 23 settembre 2020) Da giovedì i cittadini della Gran Bretagna si alzeranno con nuove, stringenti regole anti Covid e consapevoli che all’infrazione potrà corrispondere una multa fino a 10 mila sterline. Nessuno sfugge: dal lavoro in smart working alla chiusura dei locali entri le 22, dal numero di partecipanti ai matrimoni ridotto all’osso all’obbligo di mascherine, l’intenzione dell’amministrazione Johnson è quella di impedire a tutti i costi un nuovo lockdown Gran Bretagna e la risalita esponenziale dei dati. LEGGI ANCHE >>> Le vittime di Covid negli Usa oltre quota 200mila, Trump: “È una vergogna” lockdown Gran ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Da giovedì i cittadini dellasi alzeranno con nuove, stringentianti Covid e consapevoli che all’infrazione potrà corrispondere una multaa 10. Nessuno sfugge: dal lavoro in smart working alla chiusura dei locali entri le 22, dal numero di partecipanti ai matrimoni ridotto all’osso all’obbligo di mascherine, l’intenzione dell’amministrazione Johnson è quella di impedire a tutti i costi un nuovoe la risalita esponenziale dei dati. LEGGI ANCHE >>> Le vittime di Covid negli Usa oltre quota 200, Trump: “È una vergogna”...

