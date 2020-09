Fiorentina | Vlahovic cerca la sua occasione contro l' Inter

(Di mercoledì 23 settembre 2020) FIRENZE - Ci sono le occasioni e le grandi occasioni, nella vita e quindi anche nel calcio che della vita è una componente non marginale per mille ragioni abbandonando i luoghi comuni, che diventa ...

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Vlahovic

FIRENZE - Ci sono le occasioni e le grandi occasioni, nella vita e quindi anche nel calcio che della vita è una componente non marginale per mille ragioni abbandonando i luoghi comuni, che diventa com ...A meno di un anno dal bellissimo gol segnato al Franchi contro i nerazzurri, Beppe Iachini potrebbe puntare proprio su Vlahovic per la sfida di San Siro Dusan Vlahovic potrebbe giocarsi tanto sabato s ...