Fausto Leali difeso dalla moglie: ”Ha fatto delle gaffe importanti” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Lo scorso lunedì è stato squalificato il cantautore Fausto Leali a causa di alcune affermazioni. Infatti, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stato posto al centro di una polemica davvero di grande valore, soprattutto nel mondo del web. È stato proprio il pubblico a casa ha denunciare le sue frasi, definite da loro fasciste e razziste, richiedendo un provvedimento da parte del reality verso il cantante. Eliminato il televoto che lo vedeva in nomination con Massimiliano, il Grande Fratello attraverso un comunicato lo squalifica definitiva. A difenderlo però c’è la moglie, che lo conosce piuttosto bene. Fausto Leali difeso dalla moglie Fausto ha cercato di spiegare la sua ... Leggi su giornal (Di mercoledì 23 settembre 2020) Lo scorso lunedì è stato squalificato il cantautorea causa di alcune affermazioni. Infatti, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stato posto al centro di una polemica davvero di grande valore, soprattutto nel mondo del web. È stato proprio il pubblico a casa ha denunciare le sue frasi, definite da loro fasciste e razziste, richiedendo un provvedimento da parte del reality verso il cantante. Eliminato il televoto che lo vedeva in nomination con Massimiliano, il Grande Fratello attraverso un comunicato lo squalifica definitiva. A difenderlo però c’è la, che lo conosce piuttosto bene.ha cercato di spiegare la sua ...

