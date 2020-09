Decreti Sicurezza senza tempo: per la modifica non c'è ancora una data (Di mercoledì 23 settembre 2020) La volontà politica di modificare i Decreti Sicurezza c’è, sostengono tutti i partiti della maggioranza, ma come spesso accade in questi casi manca ancora una data e quindi un orizzonte temporale. Partito democratico e Leu si muovono di pari passo. Dal mattino fanno partire in batteria una serie di dichiarazioni che hanno come obiettivo mettere fretta ai grillini, lacerati dalla sconfitta del voto regionale: “Adesso i 5Stelle devono fare passi in avanti su una serie di questioni che avevamo congelato durante la campagna elettorale. In primis la revisione dei Decreti Sicurezza”, dice per esempio il dem Lorenzo Guerini. Loredana De Petris che per Leu si è seduta al tavola della ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 23 settembre 2020) La volontà politica dire ic’;, sostengono tutti i partiti della maggioranza, ma come spesso accade in questi casi mancaunae quindi un orizzonterale. Partito democratico e Leu si muovono di pari passo. Dal mattino fanno partire in batteria una serie di dichiarazioni che hanno come obiettivo mettere fretta ai grillini, lacerati dalla sconfitta del voto regionale: “Adesso i 5Stelle devono fare passi in avanti su una serie di questioni che avevamo congelato durante la campagna elettorale. In primis la revisione dei”, dice per esempio il dem Lorenzo Guerini. Loredana De Petris che per Leu si; seduta al tavola della ...

