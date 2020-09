Covid | terza ondata | escalation del morbo di Parkinson

Leggi su zon

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Alsi aggiunge l’delle malattie neurali degenerative. Sotto controllo i soggetti a rischioSecondo uno studio condotto dal Florey Institute, l’istituto australiano di neuroscienza e salute mentale, ilsarebbe responsabile non soltanto di un peggioramento radicale delle funzioni neurologiche, ma anche di un aumento delle malattie neurali degenerative. Stando allo studio, infatti, l’infiammazione neurale causata dalaumenterebbe il rischio di contrarre ildi. Come suggerito dalla studiosa Leah Beauchamp, specializzata in perdita olfattiva da Parkison, all’interno dello studio pubblicato dal Journal of’s Disease, il modo più efficace per contrastare il ...