Corsport: uno tra Ounas e Younes non verrà ceduto (Di mercoledì 23 settembre 2020) Cambio di rotta per il mercato in uscita del Napoli. Secondo quanto riporta infatti il Corriere dello Sport oggi il Napoli aveva inserito tra i partenti sia Ounas che Younes, ma uno dei due dovrebbe restare Ci sono ragazzi che hanno bisogno di giocare, giustamente, e a nessuno verrà preclusa la possibilità di (ri)provare altrove. In origine, Ounas e Younes avrebbero dovuto congedarsi assieme, mentre adesso, vista l’esigenza di avere un altro esterno, bisognerà capire chi dei due ha più mercato immediato: chi resterà, avrà il dovere di mettere in «crisi» Gattuso, per guadagnarsi qualche occasione da sfruttare L'articolo Corsport: uno tra Ounas e Younes non verrà ceduto ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 23 settembre 2020) Cambio di rotta per il mercato in uscita del Napoli. Secondo quanto riporta infatti il Corriere dello Sport oggi il Napoli aveva inserito tra i partenti siache, ma uno dei due dovrebbe restare Ci sono ragazzi che hanno bisogno di giocare, giustamente, e a nessuno verrà preclusa la possibilità di (ri)provare altrove. In origine,avrebbero dovuto congedarsi assieme, mentre adesso, vista l’esigenza di avere un altro esterno, bisognerà capire chi dei due ha più mercato immediato: chi resterà, avrà il dovere di mettere in «crisi» Gattuso, per guadagnarsi qualche occasione da sfruttare L'articolo: uno tranon verrà...

napolista : Corsport: uno tra #Ounas e #Younes non verrà ceduto Il #Napoli ha la necessità di avere un altro esterno in rosa e… - CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : Sorpresa sul mercato, uno tra Ounas e Younes ora può restare! CorSport: il Napoli ha l'esigenza d'avere un altro es… - Astrocolo : De Sanctis è uno che non scherza se fosse per lui arriverebbe alle mani - neopat2007 : @CorSport Avvocato Antonio Conte... in Via Allegri... Ma è uno scherzo vero?? -

Ultime Notizie dalla rete : Corsport uno Sorpresa sul mercato, uno tra Ounas e Younes ora può restare! CorSport: il Napoli ha l'esigenza d'avere un altro esterno in rosa CalcioNapoli24 CorSport: Commisso vuole rifare da zero il Franchi. Incontro con Lotti

Le idee di Rocco per lo stadio, anche alla luce della nuova legge. Il patron viola dà tempo tre mesi. Vorrebbe mantenere la Torre di Maratona NUOVO PROGETTO. Nel corso del confronto, Commisso ha apert ...

COR. SPORT, Milenkovic è caro, il Milan va su Ajer

Il Corriere dello Sport si sofferma su uno dei calciatori viola più chiacchierati in ambito uscite. Ovvero Nikola Milenkovic, per il quale il club di viale Fanti continua a chiedere tanto e in contant ...

Le idee di Rocco per lo stadio, anche alla luce della nuova legge. Il patron viola dà tempo tre mesi. Vorrebbe mantenere la Torre di Maratona NUOVO PROGETTO. Nel corso del confronto, Commisso ha apert ...Il Corriere dello Sport si sofferma su uno dei calciatori viola più chiacchierati in ambito uscite. Ovvero Nikola Milenkovic, per il quale il club di viale Fanti continua a chiedere tanto e in contant ...