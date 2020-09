Coronavirus, in crescita i positivi: 1640. Record di tamponi. Attenzione alta nel Lazio: 195 casi e 3 decessi (Di mercoledì 23 settembre 2020) Cresce il numero dei positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore. Ed è Record di tamponi dall’inizio della pandemia: 103.696, 16mila più di ieri. I nuovi casi di contagio sono 1640. In salita purtroppo anche il numero dei morti, che oggi sono 20. Sono i dati elaborati per il bollettino quotidiano del ministero della Salute e pubblicati dal sito della Protezione civile. Coronavirus, crescono i contagi: 1640 Aumenta di 5 unità (da 239 a 244) il dato sui ricoveri nelle terapie intensive. Fortunatamente continua a crescere anche il numero dei guariti: 995 nelle 24 ore (ieri 967), per un totale di 220.665 dall’inizio dell’emergenza covid. Anche oggi nessuna regione è a zero contagi. Covid, nessuna ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 23 settembre 2020) Cresce il numero deialnelle ultime 24 ore. Ed èdidall’inizio della pandemia: 103.696, 16mila più di ieri. I nuovidi contagio sono. In salita purtroppo anche il numero dei morti, che oggi sono 20. Sono i dati elaborati per il bollettino quotidiano del ministero della Salute e pubblicati dal sito della Protezione civile., crescono i contagi:Aumenta di 5 unità (da 239 a 244) il dato sui ricoveri nelle terapie intensive. Fortunatamente continua a crescere anche il numero dei guariti: 995 nelle 24 ore (ieri 967), per un totale di 220.665 dall’inizio dell’emergenza covid. Anche oggi nessuna regione è a zero contagi. Covid, nessuna ...

PagellaPolitica : #Coronavirus: la situazione in #Europa sta peggiorando. Da agosto nella maggior parte dei Paesi europei c'è stato… - PagellaPolitica : La provincia di #LaSpezia sta registrando una forte crescita di contagi da #coronavirus: nonostante le rassicurazio… - EmMicucci : #Coronavirus #Lazio, prima regione per casi #covid gravi:553 pazienti tra ricoverati (521) e terapie intensive (32)… - IVostriSoldi : RT @carlasignorile: Coronavirus, in crescita i nuovi casi (ma con 103 mila tamponi) in #Italia +1.640 nelle ultime 24 ore (ieri +1.392). Le… - AndreaGiuricin : RT @carlasignorile: Coronavirus, in crescita i nuovi casi (ma con 103 mila tamponi) in #Italia +1.640 nelle ultime 24 ore (ieri +1.392). Le… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus crescita In crescita i casi di Coronavirus, 1640 nuovi positivi: 20 morti. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 244 l'Immediato Coronavirus in Italia, sono 1.640 i nuovi casi, 20 i morti, ma è record di tamponi: oltre 103 mila

Sale l’incremento dei contagiati dal coronavirus in Italia ma con il record di tamponi ... Il bollettino giornaliero del ministero della Salute conferma inoltre la crescita costante dei ricoverati nei ...

Coronavirus: impennata di positivi e di ricoveri

Coronavirus: impennata di casi positivi oggi e di ricoveri, con aumenti anche delle terapie intensive. Salgono così i contagi, aumentati di 1640 unità in un giorno. L’incremento dei contagiati dal ...

Sale l’incremento dei contagiati dal coronavirus in Italia ma con il record di tamponi ... Il bollettino giornaliero del ministero della Salute conferma inoltre la crescita costante dei ricoverati nei ...Coronavirus: impennata di casi positivi oggi e di ricoveri, con aumenti anche delle terapie intensive. Salgono così i contagi, aumentati di 1640 unità in un giorno. L’incremento dei contagiati dal ...